Expo Fernandópolis começa nesta sexta-feira com show de César Menotti & Fabiano

O evento será realizado neste final de semana, de 20 a 22, e no próximo, de 26 a 29 de maio, e terá entrada gratuita todos os dias

Começa nesta sexta-feira, 20, a Expo Fernandópolis 2022, festa que é uma das mais tradicionais do interior, reunindo o melhor do entretenimento, da diversão e do agronegócio em um mesmo espaço. O evento será realizado neste final de semana, de 20 a 22, e no próximo, de 26 a 29 de maio, e terá entrada gratuita todos os dias.

Para este ano, a organização preparou uma agenda de shows que deve agradar ao público. No palco da arena Crystal, grandes nomes da música vão se apresentar. César Menotti & Fabiano abrem a programação musical nesta sexta-feira, 20. No sábado, 21, é a vez de Marcos & Belutti. Na quinta, 26, a dupla Hugo & Guilherme vai animar a festa. Já no dia 27, será a vez de Zé Neto & Cristiano. No dia 28, a festa terá apresentações de Dennis DJ e Netto & Henrique.

O rodeio também será realizado nos dois finais de semana da festa, com provas de touros e cavalos, além de provas funcionais, como Prova do Laço, Ranch Sorting e rodeio em carneiros. O evento terá também parque de diversões.