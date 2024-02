Ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi morre em SP aos 80 anos

O ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Jr., morreu nesta sexta-feira (23/2), em São Paulo, aos 80 anos. Ele estava internado desde dezembro, após sofrer uma parada cardíaca.

Ele estava internado no Hospital Prevent Senior do Itaim Bibi, na zona sul da capital.

Wilsinho, como era conhecido, sofreu a parada cardíaca em decorrência de engasgo com um pedaço de carne durante almoço de natal. Na ocasião, o ex-atleta de automobilismo comemorava os seus 80 anos.

Nascido em São Paulo, Wilsinho é irmão mais velho do bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, e filho do famoso locutor de rádio, do qual recebeu seu nome, Wilson Fittipaldi.

O ex-piloto correu por três anos na principal categoria de automobilismo do mundo, em 1972, 1973 e 1975, onde pilotou pelas equipes da Brabham e pela Copersucar, única escuderia brasileira da história da Fórmula 1.

Além da Fórmula 1, Wilson correu pela Fórmula Indy e pelo Stock Car, principal competição de automobilismo no Brasil. Metrópoles