Ex-patrão que jogou ácido no rosto de mulher se entrega à polícia

Luiz Sérgio Artico de 70 anos se apresentou a polícia nesta quarta-feira (21) e prestou depoimento e foi liberado.

Ele passou por exame de corpo de delito porque alegou também ter sido agredido durante a briga. Em depoimento a polícia ele disse que não sabe que líquido teria jogado no rosto da ex-funcionária mas afirmou que não é ácido. Ele vai responder o processo de lesão corporal em liberdade, a polícia disse que não há motivo para pedir a prisão preventiva do suspeito por ele ser idoso, ter endereço fixo e ocupação. Também em depoimento, o suspeito alegou ter sofriado ameaças da vítima e extorsão. A polícia vai aguardar os exames complementares da vítima e o parecer clínico, se caso houver lesão permanente e sequelas graves daí sim pode ser pedido a prisão do empresário.

Franciele Priscila Correa, de 31 anos, trabalhou como faxineira para o agressor por três anos, na ultima segunda-feira, (19), ela teria se desentendido com o ex-patrão depois de ter derrubado por acidente um produto de limpeza na casa dele. O empresário tem uma pequena fábrica de produtos de limpeza.

O vídeo, gravado por uma amiga da vítima, mostra o momento em que o ex-patrão, Luiz Sérgio Artico, sai de dentro da casa e joga um líquido no rosto de Franciele. Depois de jogar o ácido, o empresário e a ex-funcionária entram em briga corporal.

O portal SBT Interior conversou com a vítima. Ela disse estar em choque e com dores do olho esquerdo. Franciele vai passar por novos exames para avaliar o tamanho da sequela, segundo a vítima existe o risco de perder a visão de um olho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento teria começado horas antes, por telefone, Luis teria feito ameaças a vítima. A caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Catanduva.