De acordo com dados divulgados pela Secretaria da Saúde nesta sexta-feira (26), o município também confirmou 551 novos casos de Covid-19 e mais 19 mortes pela doença.

De acordo com os dados apresentados pela Secretaria da Saúde, 20 pacientes apresentaram confirmações para as variantes, sendo:

“Fizeram um estudo das variantes que estão ocorrendo na cidade de São José do Rio Preto. Vimos que 20 pessoas tiveram amostras positivas para a variantes. Destas, a variante de Manaus, conhecida como P1, tivemos 2 casos. Do Rio de Janeiro, P2, 15 casos; outras variantes, 3 casos. Isso mostra que as variantes circulam em São José do Rio Preto”, afirma Aldenis Borim, secretário da Saúde.