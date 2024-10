Ana Laura Gomes é aluna do quarto período do curso de Biomedicina e, aos finais de semana, dedica-se às atividades circenses

A paixão pelo circo foi avassaladora na vida de Ana Laura Gomes, hoje com 19 anos. Mesmo assim, ela não deixou de lado os estudos. Cursando o 4º período do curso de Biomedicina da Unifev, a jovem concilia a rotina acadêmica com a vida circense.

Natural de Nhandeara, Ana Laura iniciou seus estudos na Unifev logo após concluir o Ensino Médio, aos 17 anos. A escolha pela Instituição foi motivada pela tradição acadêmica e pela conveniência de estar localizada próxima à sua cidade natal, onde reside durante a semana. “É uma universidade reconhecida por sua excelência e que oferece uma estrutura completa para os alunos. Sempre digo que o que vivo na Unifev é único, o que me faz muito realizada estudando aqui, além de cada vez estar mais apaixonada pelo meu curso”.

Segundo ela, durante a semana sua dedicação é total aos estudos. Nos finais de semana, seu tempo é destinado exclusivamente a atuação no picadeiro. “Faço tudo o que tenho que fazer da faculdade, para quando chegar o momento também estar 100% dedicada ao circo e aos espetáculos”.

A história de Ana Laura com o circo teve início após a retomada das atividades culturais, pós-pandemia de Covid-19. “Quando o circo foi se apresentar na minha cidade, conheci meu namorado, que interpreta o ‘Homem Aranha’. Desde então, sigo cada vez mais apaixonada por esse mundo mágico que escolhi, me apresentando em diversos números, como a dança do ventre, a parceria com o mágico e um número com facas e chicotes”.

Sobre o futuro profissional, quando concluir o curso de Biomedicina, ela pretende continuar conciliando as duas atividades. “Meu objetivo é abrir um laboratório, com o apoio de profissionais especializados. Paralelamente, pretendo continuar minha jornada no circo, onde tenho a oportunidade de aprender constantemente com artistas experientes. Acredito que essa oportunidade me proporcionou um desenvolvimento pessoal significativo, como a superação da timidez em apresentações em público, o que também me ajuda muito na faculdade”.

A história de Ana Laura é um exemplo de dedicação à educação, demonstrando que é perfeitamente possível conciliar paixões e construir uma carreira profissional de sucesso.