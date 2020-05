Segundo a prefeitura, elas foram colocadas pela Diretoria Municipal de Turismo, por meio do Museu de Paleontologia Pedro Candolo, nesta quarta-feira (20).

O objetivo da ação é conscientizar os moradores sobre a necessidade de utilizar máscara para evitar contágios do novo coronavírus.

O uso do equipamento de segurança passou a ser obrigatório em todo o estado São Paulo no dia 7 de maio, por determinação do governador João Doria.

Animais pré-históricos

A cidade de Uchoa é conhecida nacionalmente pelas escavações de fósseis de dinossauros e animais que habitaram a região durante o período cretáceo.

No município, existe o Museu de Paleontologia Pedro Candolo. Atualmente, há cerca de 600 fósseis de animais pré-históricos em exposição. Todos foram encontrados na região.