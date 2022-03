Estado tem menor índice de internações desde o início da pandemia

O estado de São Paulo registrou a menor média móvel de internações por Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados na noite da última segunda-feira (21). Nos últimos sete dias, a média é de 233 pacientes hospitalizados.

De acordo com a Secretaria estadual da Saúde, as internações no pico da pandemia chegaram a 6.410 pessoas em UTIs especializadas no tratamento da Covid-19, em março do ano passado.

O governo afirmou que o avanço da vacinação foi o grande responsável pela queda de internações. Atualmente, o estado vacinou 90% da população elegível com pelo menos duas doses da vacina.

A média de internações está abaixo de 300 desde o dia 11 de março e as mortes também estão em tendência de queda em São Paulo.

Com a diminuição de internações e mortes, o governo anunciou na última quinta-feira (17) que o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em ambientes fechados em todo o estado. A excessão são os hospitais, serviços de saúde, transporte público e locais de acesso, como estações de metrô.

TV Cultura