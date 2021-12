Cristiane Jatobá, sargento reformada na PM que foi candidata a vereadora pelo Republicanos em 2020, afirmou que a determinação desestimula pessoas que pretendem ingressar na corporação. “Perdemos um incentivo que a gente dava para as pessoas que gostariam de estar na polícia”, disse. Ela também afirmou que irá se aprofundar sobre o tema. “Vamos analisar o que fazer com as fotos que já foram postadas”, afirmou. A sargento posta com frequência imagens com fardamento da PM e também com armamentos.

O vereador Jean Chales (MDB), que é coronel reformado na PM, disse que irá buscar informações detalhadas sobre a diretriz. “Não encontrei nada que vá mudar a ordem das coisas para os inativos. Exceto, talvez, o uso do uniforme. Vou me aprofundar mais e questionar o Comando Geral sobre as dúvidas que forem surgindo”, disse.

A tenente Amália Pacci, que está na ativa, e faz sucesso nas redes sociais, também foi procurada. Ela está de férias e preferiu não falar sobre a norma.

O que afirma a diretriz:

Finalidade

Disciplinar a utilização de mídias sociais e aplicativos mensageiros por policiais militares

Vedações

Uso de redes e contas pessoais em mídias sociais e aplicativos mensageiros, a criação, edição, postagem ou compartilhamento de conteúdos que se relacionem, direta ou indiretamente, com a Polícia Militar, a exemplo de vídeos, imagens, áudios, textos, mensagens e links

Monetização advinda de conteúdos virtuais que se liguem com a Polícia Militar

Uso de nomes e siglas de Organizações Policial Militares, brasões, insígnias, símbolos, logomarcas, cargos ou funções desempenhadas

Dicas e conteúdos relativos a exames e concursos da Polícia Militar

Aposição de foto, em seus perfis, que se relacione, direta ou indiretamente, com a condição de militar do Estado, por intermédio de insígnia, brasão, símbolo, logomarca, fardamento armamento, viatura ou equipamento de proteção individual

Objetivo é orientar, diz PM

O comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo informou, em resposta ao Diário nesta quarta-feira, 29, que o objetivo da diretriz é de orientar policiais sobre o “uso correto” de redes sociais. Segundo a corporação, existe necessidade de um “regramento criterioso”.

“Os objetivos da diretriz são o de orientar os policiais militares quanto ao uso correto das vias digitais de comunicação, bem como disciplinar o uso das mídias sociais e aplicativos mensageiros por policiais militares naquilo que tiver correspondência com a Instituição ou com sua condição funcional, com o objetivo maior de preservar sua segurança pessoal, de familiares e amigos”, afirma a nota do governo estadual.

“A pessoa investida na função de policial militar detém muitas responsabilidades e deveres que necessitam ser observados e seguidos. A criação de perfis e a utilização das mídias sociais são decisões de livre arbítrio do cidadão policial militar. Contudo, naquilo que se associa à instituição, há a necessidade de regramento criterioso, a exemplo do que já fazem vários órgãos públicos, bem como empresas privadas, de acordo com a natureza de suas atividades.”

Há trecho com redação confusa

A redação empregada na Diretriz do Comando da Polícia Militar dá ao leitor menos atento a impressão de uma invasão e cerceamento de suas liberdades individuais, mas uma leitura mais atenta permite perceber que a normativa simplesmente consolida o que já era previsto em normas esparsas, com objetivo de lembrar seus profissionais que ‘comportamentos no ambiente digital, principalmente nas redes sociais, podem afetar a credibilidade de seus trabalhos, da Instituição e do Estado’.

De início, a diretriz textualmente diz que ‘é vedado ao policial militar, por meio de contas pessoais em mídias sociais e aplicativos mensageiros, a criação, edição, postagem ou compartilhamento de conteúdos que se relacionem, direta ou indiretamente, com a Polícia Militar’, mas logo adiante permite a postagem de conteúdos produzidos e publicados pelos canais oficiais da corporação, como também campanhas humanitárias avalizadas pelo Comando.

Também é permitida a discussão de temas e assuntos profissionais, estudos, pareceres e aperfeiçoamentos, bem como permite o uso de ‘designações hierárquicas próprias’ nesses espaços digitais, àqueles que forem candidatos a cargos eletivos.

Um trecho que parece de difícil compreensão ou de confusa redação é o que proíbe a ‘aposição de foto, em seus perfis, que se relacione, direta ou indiretamente, com a condição de militar do Estado’. A norma até exemplifica, mas fica a dúvida se o policial pode publicar uma foto sua usando fardamento.

Como jurista não vejo nada de novo na essência e tampouco, infelizmente, emprego de boa técnica de redação legislativa; os militares sempre prezaram por uma redação clara, concisa e precisa que aqui, perdoem-me, não ocorreu.

Azor Lopes da Silva Júnior, advogado, coronel da PM, mestre em direito e pós-doutor em hermenêutica.

FONTE: Vinícius Marques – diarioweb.com.br