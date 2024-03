Estado de SP registra maior alta diária de mortes por dengue

O estado de São Paulo registrou a maior alta diária de mortes por dengue desde o início do ano. Nesta terça-feira (26/3), o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde indica 139 óbitos pela doença, uma alta de 24 vítimas no último dia. O total de casos confirmados chegou a 332.139 — destes, 368 são graves.

Somente na capital, a alta foi de 8 mortes, chegando a 19 no total. Na última segunda-feira (18/3), o prefeito Ricardo Nunes assinou o decreto de estado de emergência para dengue, em decorrência do avanço da doença. Atualmente, a taxa de incidência na cidade é de 756 casos para cada 100 mil habitantes — a partir de 300 é considerada epidemia.

Taubaté é a cidade que registrou a segunda maior alta, com mais 5 mortes. Guarulhos tem 3 novas mortes e chega a 12 no total — a segunda cidade paulista com mais vítimas até o momento. As demais cidades com novos óbitos no último dia são Franca, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Pederneiras e Santo Antônio de Posse.