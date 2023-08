Esposa de pecuarista morre horas após enterrar ele e o filho dele

A engenheira civil Ana Paula Pridonik, de 27 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (1º), três dias após a morte do marido, Garon Maia Filho, de 42 anos, que morreu em acidente aéreo, junto com o ​filho de 11 anos.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, no começo da tarde, com um tiro na cabeça. Pridonik estava na casa da família, em um condomínio de luxo no bairro Antônio Vendas, para onde foi após o enterro do marido e do enteado.

De acordo com informações do portal Campo Grande News apuradas junto à polícia da cidade, ao chegar em casa com familiares, Ana Paula foi para o quarto, quando os familiares ouviram o disparo. A arma usada estava registrada no nome de Garon.

Em rede social, na manhã de ontem (31), ela postou foto junto com Garon e o enteado em preto e branco. No texto, escrito sobre a imagem, ela lamentava a tragédia.​

A engenheira, possivelmente, estava na Fazenda Uberaba, em Comodoro (MT), junto com o companheiro e o enteado, quando os dois saíram de avião para abastecer a aeronave em Vilhena (RO), no fim da tarde de sábado, dia 29, e não voltaram mais. O acidente está sendo investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Há duas semanas, ela postou um vídeo do pôr-do-sol na propriedade. SBT INTERIOR