Escolas do Sesi e Senai de todo o Estado de São Paulo arrecadam doações para vítimas das chuvas no litoral paulista

Até o dia 3/3, as 222 unidades do Sesi-SP e do Senai-SP receberão alimentos não perecíveis, roupas, material de higiene e de limpeza

Até o dia 3/3, as 222 escolas do Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) espalhadas por todo o Estado de São Paulo estão mobilizadas para arrecadar doações que serão destinadas às vítimas das fortes chuvas no litoral norte paulista. O edifício sede da Fiesp, na capital, também é ponto de coleta.

Alimentos não perecíveis, água mineral, roupas limpas e em bom estado de uso, calçados, artigos de cama e banho, de higiene pessoal (absorvente, fralda, peças íntimas) e materiais de limpeza são alguns exemplos de itens que podem ser entregues nas unidades do Sesi-SP, do Senai-SP e na Fiesp.

O objetivo é que as doações cheguem o mais rápido possível até às vítimas dos municípios que necessitam de apoio. Para tanto, as instituições farão entregas com caminhões próprios diretamente às localidades atingidas e também aos postos oficiais de arrecadação estaduais e municipais.

Depois do dia 3/3, será feito um levantamento para avaliar a necessidade de arrecadação de itens específicos, de acordo com a realidade de cada região atingida pelo temporal. Toda a população interessada em colaborar com ações pode acompanhar as atualizações por meio das redes sociais do Sesi-SP e do Senai-SP.

SERVIÇO:

Arrecadação de doações para as vítimas das chuvas no litoral paulista

Quando posso doar? Escolas: segunda a sexta-feira, das 08h às 16h l CAT Sesi Rio Preto: segunda a sexta, das 08h às 19h e aos sábados, das 08h às 18h

Em quais endereços?

Centro de Atividades – CAT Sesi São José do Rio Preto

Av. Duque de Caxias, nº 4.656, no bairro Vila Elvira

Escola SESI de São José do Rio Preto – Jardim Conceição

Av. Abílio Appoloni, nº 500, no bairro Jardim Conceição

Escola SESI de São José do Rio Preto – Vila Elvira

Av. Duque de Caxias, nº 4.656, no bairro Vila Elvira

Escola SESI de Catanduva

Rua Ipiranga, nº 1.025, no bairro Parque Residencial Flamingo

Escola SESI de José Bonifácio

Rua Antônio Seron, nº 500, no bairro Jardim Alcy Sansone

Escola SESI de Fernandópolis

Rua Leôncio da Silva, nº 503, no bairro Conjunto Habitacional Emílio Mininel

Escola SESI de Votuporanga

Rua São Paulo, nº 1.820, no bairro Patrimônio Novo