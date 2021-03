Escola Estadual de Duas Pontes tem 4 professores afastados

Quatro professores da rede estadual de ensino em São João das Duas Pontes, região de Fernandópolis, estão afastados. Três casos estão sendo tratados como suspeitos e uma professora, que supostamente mora em Estrela d´Oeste, teria testado positivo para covid-19.

Esses professores teriam tido contatos com outros 13 profissionais no mesmo ambiente e usando banheiro e refeitório. Os fatos teriam ocorrido na Escola José Brandini, de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, supervisionada pela Delegacia de Ensino de Fernandópolis.

Dois dos quatro professores se afastaram na última semana de fevereiro. Uma terceira professora apresentou sintomas e pediu afastamento médico por oito dias e até chegou a fazer exame em laboratório particular, que teria tido resultado negativo, mas iria repetir o teste pelo Sistema Único de Saúde.

O quarto profissional também pediu afastamento médico, já que supostamente viaja com outros três professores quase que diariamente.

Segundo a Apeoesp, os casos estão sendo tratados em sigilo para não criar pânico na população de São João das Duas Pontes, mas as atividades escolares continuam do mesmo jeito, sem que nada estivesse acontecendo.

O dirigente de Ensino Cândido José dos Santos nega que estejam ocorrendo casos positivos e disse existem controversas nas informações.

A Apeoesp investiga as informações e promete denunciar o caso ao Ministério Público, já que há riscos para alunos, mais professores e funcionários.

A direção da escola José Brandini se negou a falar com a reportagem sobre os casos.