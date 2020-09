“A velocidade do vento, a baixa umidade do ar e a falta de equipamentos fizeram com que não fosse possível apagar o fogo. As equipes fizeram acionamentos, mas, pelo fogo ter começado fora, não foi possível”, afirma o capitão da Polícia Ambiental, Antônio Pilon.

Como há muita madeira e vegetação seca, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho preventivo.

“Ainda existe uma extensa área que pode pegar fogo. Desta forma, é importante que se faça uma ação para evitarmos outra queimada”, diz o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Fantini.

Já a Defesa Civil atua em três frentes para coibir que uma nova queimada seja registrada na região e cause ainda mais destruição.