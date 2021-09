Equipe de Força Tática da PM prende ladrão condenado a mais de 3 anos

Um ladrão condenado em Votuporanga foi capturado pela Polícia Militar em Parisi ontem (16). Foi durante patrulhamento da equipe de Força Tática 315, que a equipe avistou o ladrão de 32 anos, pela rua, e devido atitude suspeita apresentada, ele foi abordado.

Na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém ao realizar pesquisa junto ao sistema Prodesp, foi constatado “PROCURADO” , referente ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal do Foro de Votuporanga, referente ao artigo 155(furto) do CP, com pena imposta de 03 anos, 02 mês e 03 dias a cumprir em regime semiaberto.

O sentenciado foi apresentado na Central de Flagrantes, sendo elaborado o termo de captura, e encaminhamento à carceragem local, ficando à disposição da justiça.