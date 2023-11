Devido ao acidente, Murilo paralisou as entregas do trabalho, o que prejudicou a renda familiar. O jovem também registrou um boletim de ocorrência. “Tenho uma nenê de oito meses para sustentar, mas não consigo abrir a minha loja para trabalhar. Estou perdendo clientes, com as contas de aluguel, água e luz vencendo. Está muito difícil, paralisou a minha vida por completo. É um descaso total”, lamenta o jovem. Outro entregador, Samuel Medeiros Pereira, de 26 anos, foi atingido no pescoço pelos fios na Rua Ricardina Batista enquanto trabalhava na terça-feira (14), por volta das 23h30. Com o impacto, ele foi arremessado contra o muro de um barracão. “Na hora, me desesperei muito pela dor que estava queimando meu pescoço. Me senti sufocado, consegui colocar a mão no fio para me livrar, mas ele enroscou e me jogou contra a sarjeta e eu bati o nariz no muro”.

Segundo ele explicou, os fios estavam pendurados na rua, entre dois postes. Samuel foi levado para a UPA pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Assim como Murilo, devido aos ferimentos, ele não consegue trabalhar.