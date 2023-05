Entidades são beneficiadas com doações arrecadadas durante o último Votu Otaku Fest

Mais de 1 tonelada foi entregue pelo público que participou do evento, realizado no último domingo (dia 7), na Cidade Universitária

A Unifev, em parceria com a organização do Votu Otaku Fest, doou na manhã desta quarta-feira (dia 10) mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados durante a última edição do evento, realizada no domingo (dia 7), na Cidade Universitária.

As entidades selecionadas foram a Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, Santa Casa de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo e Lar Viver Bem. A entrega contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; do reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Zeitune; da gerente acadêmica, Aparecida (Cidinha) Aoki; de um dos organizadores do evento, Diego Souza, além dos representantes de três associações.

Para Vanessa, o repasse reforça o compromisso social da Unifev. “Somos parceiros de longa data das entidades do nosso munícipio, por isso ficamos muito felizes em contribuir com a continuidade dos trabalhos dessas organizações”, disse.

Douglas Gianoti avaliou o sucesso do Votu Otaku Fest e destacou o compromisso da Instituição em incentivar ações culturais. “A Unifev fica honrada em sediar um evento desse porte, que resultou em um grande volume de doações de alimentos, importantíssimos para os atendidos que frequentam cada uma dessas entidades”, finalizou o diretor-presidente