Entenda o que muda na fase emergencial do Plano São Paulo

A partir da próxima segunda-feira (15), uma fase emergencial do plano de restrições contra a ​c​ovid-19 em São Paulo​, ainda mais rigorosa, começa a valer com mudanças significativas. Todas as cidades paulistas terão toque de recolher, proibição de acesso a praias, parques e restrições de atividades consideradas inclusive essenciais.

As regras do Plano São Paulo valem até o dia 30 de março e, nesta fase emergencial, o Votunews mostra o que muda. Confira.

​​FASE EMERGENCIAL

Toque de recolher entre as 20h e às 5h do dia seguinte​;​

​Proibição de serviços de retirada de todos os setores, inclusive restaurantes, que podem atender apenas com drive-thru, entre as 5h e às 20h, e delivery (24h)​;​

Fechamento de lojas de materiais de construção​;​

​​Proibição do uso de praias e parques;​

Proibição de cerimônias religiosas e atividades esportivas coletivas, como jogos de futebol;

Teletrabalho (home office) obrigatório para atividades administrativas não essenciais,como órgãos públicos e escritórios​;​

Suspensão de aulas; escolas abertas apenas para alimentação e distribuição de materiais, com agendamento prévio​;​

Orientação de escalonamento no horário de setores para evitar aglomerações no transporte coletivo: das 5h às 7h para trabalhadores da indústria, das 7h às 9h para trabalhadores de serviços e das 9h às 11h para trabalhadores do comércio;

FASE VERMELHA

Shoppings e galerias: Não permitidos​;​

Comércio: Não permitido​;​

Lojas de conveniência: Venda de bebida alcoólica somente entre as 6h e às 20h​;​

Serviços: Não permitido​;​

Restaurantes (consumo local): Não permitido​;​

Bares (consumo local): Não permitido​;​

Salões de beleza e barbearias: Não permitidos​;​

Academias e centros esportivos: Não permitidos​;​

Eventos, convenções e atividades culturais: Não permitidos​

FASE LARANJA

Shoppings e galerias: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h​;​

Comércio: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h​;​

Lojas de conveniência: Venda de bebida alcoólica somente entre as 6h e às 20h​;​

Serviços: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h​;​

Restaurantes (consumo local): Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h; consumo e atendimento exclusivo de clientes sentados​;​

Bares (consumo local): Não permitido​;​

Salões de beleza e barbearias: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h​;​

Academias e centros esportivos: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h; necessário agendamento prévio e horário marcado; permissão apenas de práticas individuais, suspensas as aulas e práticas em grupo​;​

Eventos, convenções e atividades culturais: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 8 horas por dia, entre as 6h e às 20h; obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados; proibição de atividades com público em pé

FASE AMARELA

Shoppings e galerias: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 12 horas por dia, entre as 6h e às 22h​;​

Comércio: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 12 horas por dia, entre as 6h e às 22h​;​

Lojas de conveniência: Sem restrições​;​

Serviços: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 10 horas por dia, entre as 6h e às 20h​;​

Restaurantes (consumo local): Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 10 horas por dia, entre as 6h e às 22h; consumo e atendimento exclusivo de clientes sentados​;​

Bares (consumo local): Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 10 horas por dia, entre as 6h e às 20h; consumo e atendimento exclusivo de clientes sentados​;​

Salões de beleza e barbearias: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 10 horas por dia, entre as 6h e às 22h​;​

Academias e centros esportivos: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 10 horas por dia, entre as 6h e às 22h; necessário agendamento prévio e horário marcado; permissão apenas de práticas individuais, suspensas as aulas e práticas em grupo​;​

Eventos, convenções e atividades culturais: Capacidade limitada a 40% e funcionamento por 10 horas por dia, entre as 6h e às 22h; obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados; proibição de atividades com público em pé

FASE VERDE

Shoppings e galerias: Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia​;​

Comércio: Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia​;​

Lojas de conveniência: Sem restrições​;​

Serviços: Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia​;​

Restaurantes (consumo local): Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia, entre as 6h e às 22h; consumo e atendimento exclusivo de clientes sentados​;​

Bares (consumo local): Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia, entre as 6h e às 22h; consumo e atendimento exclusivo de clientes sentados​;​

Salões de beleza e barbearias: Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia​;​

Academias e centros esportivos: Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia​;​

Eventos, convenções e atividades culturais: Capacidade limitada a 60% e funcionamento por 12 horas por dia; obrigação de controle de acesso e hora marcada; regras valem se a região estiver na fase verde há 28 dias

