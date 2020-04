Enquete Votunews aponta que 63,8% defende a reabertura do comércio em Votuporanga

Questionamento lançado na manhã de terça-feira (14) recebeu 8.500 votos. Grande parte dos comentários favoráveis a reabertura do comércio apontou que cuidados sanitários devem ser observados para evitar o contágio por Covid-19.

Na manhã deste sábado (18), com pouco mais de 8.500 votos o resultado da enquete online do Votunews que questionava o posicionamento da sociedade votuporanguense, quando do enfrentamento à pandemia de Coronavírus (Covid-19), com relação a reabertura do comércio.

O questionamento à população era simples, e apresentava as opções: “continuidade do fechamento de grande parte do comércio local, como efetivado pelo Poder Executivo, com intento de reabertura gradual ou acompanhar as decisões do Governo de SP?”

No fechamento, a apuração apontou que 63,8% dos votos defenderam a abertura do comércio e, a maioria dos comentários salientaram que cuidados sanitários fossem inseridos nos estabelecimentos para resguardar a segurança dos cidadãos votuporanguenses, diante da pandemia de Covid-19.

A enquete foi colocada no ar na manhã de terça-feira (14), permanecendo aberta para votação.