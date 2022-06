Graduação obteve nota 4, de uma escala de 1 a 5, após uma avaliação da comissão responsável

O curso de Engenharia Mecânica da UNIFEV recebeu, recentemente, o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Após avaliação da comissão responsável, a graduação obteve nota 4, de uma escala de 1 a 5.

O índice é baseado na análise das condições de ensino, considerando três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Maria Gabriella Ribeiro Reis Pegaiane, agradeceu a toda a equipe que contribuiu com a construção da história da graduação.

“Ao longo dessa caminhada contamos com a participação de muitas pessoas, entre elas, os gestores da FEV, nossos professores e universitários, colaboradores e a comunidade. Receber a nota 4 do MEC, para nós, é muito especial e traz muita alegria, pois mostra que estamos trilhando o caminho para o sucesso. Um agradecimento especial para todos que estão conosco diariamente”, disse.

Por sua vez, o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, parabenizou toda a equipe acadêmica ligada ao curso, que se empenhou bastante para o resultado. “Um muito obrigado a todos que colaboraram conosco para que chegássemos à nota 4. Também é importante destacar que desde a implantação da Engenharia Mecânica, em 2016, a Instituição está comprometida com a qualificação continuada de seus professores, investimentos constantes em infraestrutura e um plano pedagógico coerente, visando sempre à excelência do ensino ofertado aos nossos estudantes.”