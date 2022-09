Enfermeiro do SAMU morre em acidente de moto em Valentim Gentil

Leandro Henrique, 36 anos, colidiu violentamente em uma árvore próximo ao trevo de acesso no perímetro urbano de Valentim Gentil

Uma colisão em uma árvore no início da madrugada de hoje (25), tirou a vida do técnico de enfermagem de Fernandópolis, Leandro Henrique, 36 anos. O fato aconteceu em uma avenida próximo, na rotatória do Hotel Maduga, em Valentim Gentil.

Leandro, que atualmente trabalhava como plantonista na UPA – Unidade de Pronto Atendimento e no CAPS II, também já trabalhou no SAMU de Fernandópolis, teria sofrido traumatismo craniano e acabou indo a óbito no local.

O fato chocou amigos e profissionais da Saúde que já trabalharam com Leandro e lamentaram a morte do rapaz.

NOTA DE FALECIMENTO – PERDA DE PROFISSIONAL DA SAÚDE DE FERNANDÓPOLIS

Com muita tristeza comunicamoso falecimento de nosso colega de profissão Leandro Henrique ( 36 anos), vítima de acidente automobilístico nesta madrugada no trevo de Valentim Gentil ( moto x árvore).

Leandro que atualmente trabalhava na UPA e CAPS II, já vestiu o macacão do SAMU e exerceu com êxito e amor a profissão a qual foi designado, auxiliando muitas pessoas.

Fica o nosso agradecimento a esse companheiro de coração gigante e que agora deixa saudades.

Que Deus em sua infinita bondade possa confortar a todos os amigos e familiares. SAMU REGIONAL FERNADÓPOLIS.

(Região Noroeste)