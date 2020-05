Uma enfermeira que trabalha em hospitais de Santos e São Vicente, no litoral paulista, acabou sendo surpreendida enquanto estava a caminha do trabalho. Ela precisou fazer um parto de emergência na calçada. Adriana Nascimento Van Opstal, de 45 anos, pediu que o motorista de aplicativo parasse o carro assim que percebeu que a mulher estava entrando em trabalho de parto.

Adriana é formada em enfermagem, mas atualmente trabalha como técnica e auxiliar na área em dois hospitais da região. “Eu sempre saio em cima da hora, mas hoje resolvi sair um pouco mais cedo. Pedi um carro pelo aplicativo e, quando entrei, pedi que o motorista desviasse o caminho, porque assim eu chegaria na hora certa. Parece que era para eu estar lá naquele momento que a moça veio a trabalho de parto”.

O motorista, então, atendeu a solicitação da enfermeira e seguiu pela Rua Campos Melo. Na mesma via, no semáforo que dava de esquina com a Rua João Guerra, o rapaz viu a gestante e comentou com a profissional que ela parecia estar entrando em trabalho de parto.

“Era por volta de 6h30, estava muito frio e chuviscando. Ela estava encostada e, pela fisionomia, ele notou que teria o bebê. Eu estava comendo e, assim que ele falou, levantei a cabeça e olhei pela janela. Assim que vi tive certeza que o bebê nasceria ali, pedi para ele parar o mais rápido possível e desci do carro”, relembra.

Adriana deitou a moça na calçada e, rapidamente, começou os procedimentos. “Eu falei para ela ficar calma e ela começou a respirar. Coloquei uma jaqueta em baixo das pernas dela. O bebê estava com o cordão umbilical enrolado nele, então fui tirando e assim que consegui, pedi que ela fizesse força. Quando ele saiu estava bem roxinho e fiz estímulos, então ele soltou uma secreção e gritou. Foi um alívio”, conta.

Rapidamente, o motorista de aplicativo, que ficou acompanhando tudo, pegou seus casacos e deu para a enfermeira aquecer o bebê. Pessoas que moravam na rua também levaram toalha e roupa para ajudar. Leonardo nasceu às 6h36, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ele e a mãe foram levados ao Hospital Guilherme Álvaro.

“A máscara estourou enquanto eu fazia o parto. Mas me mantive distante e ela permaneceu todo o procedimento usando a máscara dela. Se eu não fizesse nada ali na hora, o bebê poderia nascer sem vida, então apenas agi e tomei todos os cuidados que podia com relação a Covid-19. Eu já trabalhei em centro obstétrico então o que eu mais via era parto. Minha maior preocupação era com o bebê, mas graças a Deus deu tudo certo”, diz Adriana.

De acordo com ela, a mãe do recém-nascido estava a caminho do hospital quando tudo ocorreu. Adriana conta que uma colega que trabalha no hospital que a mãe e o bebê estão informou que ambos passam bem.