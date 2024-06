Enfermeira é agredida por paciente em UPA

Uma enfermeira de 40 anos foi agredida por uma paciente de 26 anos na noite de terça-feira (18) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio em São José do Rio Preto. A paciente, insatisfeita com a demora no atendimento, agarrou a enfermeira pelos cabelos e a arranhou no rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem alegou que outros pacientes, que chegaram depois dela, foram atendidos antes. Inconformada, ela partiu para a agressão física contra a profissional.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e a paciente foi detida e encaminhada para a delegacia. A enfermeira também passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Secretaria de Saúde se manifesta

Em nota oficial, a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto lamentou o ocorrido e informou que a paciente não aceitou a classificação de risco feita pela enfermeira, insistindo em ser atendida imediatamente, mesmo se tratando de um caso leve.

A secretaria ressalta que a equipe da UPA Santo Antônio estava completa no momento da agressão e que os critérios de classificação de risco são rigorosamente seguidos, conforme protocolo do Ministério da Saúde, para garantir a priorização de casos mais graves.

