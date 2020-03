Empresas já podem ser parceiras da APAS Experience

Com o objetivo de aproximar a cadeia de abastecimento por meio do relacionamento, o evento reunirá supermercadistas, fornecedores, autoridades e imprensa.

Os supermercadistas de toda a região já estão de olho nas expectativas e inovações do setor para os próximos anos. Para contribuir nessa busca constante de aprimorar os negócios, em S. J. do Rio Preto a Associação Paulista de Supermercados – APAS promoverá a APAS Experience, no dia 17 de abril, a partir das 19 horas.

Empresários interessados na parceria com o evento e criar um canal de comunicação direto com cerca de 700 empresários, já podem procurar a regional da APAS. A programação conta com espaço exclusivo para que os participantes tenham contato com os expositores, tornando-se uma verdadeira oportunidade de negócios.

De grande representatividade no Estado de São Paulo, a regional de S. J. do Rio Preto exerce importante papel de relacionamento e integração junto à toda cadeia de abastecimento da região, buscando sempre o desenvolvimento do setor. São cerca de 1.360 lojas, em 106 municípios, que juntos representam mais de R$3,06 bilhões, ou seja, 3,11% do faturamento paulista.

“Estarão reunidos os decisores de compra da nossa região, se tornando uma ótima oportunidade de negócios e relacionamento. Já há alguns anos, o lançamento regional tem se consolidado como uma importante rodada de negócios”, destacou o diretor regional da APAS, José Luis Sanches.

Parceiros podem escolher entre cinco plataformas de divulgação e contato com os convidados do evento de lançamento: Diamante, Platinum, Ouro, Prata e Bronze. Interessados devem entrar em contato com o escritório regional da APAS Rio Preto pelo telefone (17) 3225-6177 ou (17) 3223-6306 ou ainda pelo celular (17) 99728-5472.

