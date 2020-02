Empresário que atirou em bar é indiciado por tentativa de homicídio qualificado

No dia do crime, o dono do bar deslocou o ombro depois de se jogar no chão para tentar escapar dos disparos.

A porta do estabelecimento e um veículo estacionado perto do local foram atingidos pelos tiros. Havia várias pessoas dentro do bar, mas nenhuma foi atingida.

Testemunhas disseram à polícia que tudo começou com uma discussão entre funcionários do bar e um cliente, que foi retirado do local e voltou armado.

De acordo com o dono do bar, Jean Carlos dos Santos, um cliente teria jogado um balde de gelo em um funcionário. Ele foi orientado pelos seguranças a se retirar do local, mas voltou atirando.

“Ele estava muito alterado, foi levado para fora e, nesse tempo, ele retornou, onde aconteceu esse fato dos tiros. Graças a Deus, não atingiu ninguém”, disse Jean em um vídeo postado nas redes sociais.

FONTE: Informações | g1.globo.com