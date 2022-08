Empresário de Fernandópolis morre no Hospital de Base de Rio Preto

Elídio Sgotti, de 72 anos, empresário e fundador da Sgotti Materiais de Construções, de Fernandópolis, morreu ontem no Hospital de Base de Rio Preto.

Segundo informações, o empresário teria sido vítima de uma parada cardiorrespiratória.A Sgotti emitiu um comunicado de pesar pelo falecimento:

“A Sgotti Materiais para Construção torna público o falecimento, nesta segunda-feira (22), do seu sócio fundador, Elídio Sgotti, que estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, vítima de de parada cardiorrespiratória. Elidio Sgotti construiu sua trajetória ao lado do primo e sócio Olavo Sgotti e consolidou uma das empresas mais bem-sucedidas de Fernandópolis e da região. Elídio foi também um homem visionário, cheio de determinação, entusiasmo e idealismo, dedicando-se à família e ao empreendedorismo. Fernandópolis perde um filho ilustre e a família e os amigos perdem um companheiro de valor inestimável. Elídio, de 72 anos, deixa esposa, filhos e netos, e a família Sgotti está enlutada neste momento de dor e saudade compartilhado por todos. A família agradece as orações e informa que o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares”.