Empresa de Pet Food assume instalações do Frigorífico 4 Rios em Votuporanga

Patense já emprega 20 colaboradores e está contratando mais 65; a meta é exportar enlatados para o mercado norte-americano e nacional.

A Patense Feed assumiu as instalações físicas do extinto Frigorífico 4 Rios para a produção de alimentação animal – Pet Food – para cães e gatos; empresa emprega 20 colaboradores e já está contratando mais 65; a meta é exportar enlatados para o mercado norte-americano e nacional.

O médico-veterinário Pedro Mura Junior que é gerente geral da empresa se disse realizado em trazer a empresa para Votuporanga/SP – que é a cidade da sua família.

A empresa está readaptando desde outubro do ano passado os equipamentos para a fabricação de alimentação animal para exportação de enlatados para os Estados Unidos e parte da produção ao mercado nacional.

Quem está à frente da empresa como gerente geral é o médico-veterinário Pedro Antônio Mura Junior, que conta que a empresa assumiu as instalações físicas com os equipamentos que já estavam na unidade do extinto Frigorifico 4 Rios.

“Nós não vamos operar o abate que existia no passado. A nossa produção é voltada para alimentação animal, no caso Pet Food, alimentos para cães e gatos. Produtos que vão desde alimentos incompletos que seriam os snacks e os body parts, popularmente conhecidos como os bifinhos, além de produtos provenientes de bovinos e suínos. Vamos trabalhar também com a ração hibrida completa, que já existia antigamente aqui no Frigorifico, só que era voltada a alimentação humana. Estamos virando a chave agora para a alimentação animal; especificamente essa linha (enlatados) já existia na época do 4 Rios. O nosso objetivo será exportar 60% da produção para os EUA, uma parte para a Europa e o restante para o mercado interno”,

disse Pedro Mura.

Ele conta que a empresa atualmente fornece trabalho para 20 colaboradores, mas existe a expectativa de preencher mais 65 vagas. “O startup da fábrica está marcado para maio deste ano, no momento ainda não estamos operando, realizamos as reformas necessárias para adequar o fluxo de produção ao mercado pet”.

“A Patense hoje é uma referência não apenas no mercado nacional, mas também no mercado internacional, ela é conhecida popularmente como graxaria. Hoje produzimos farinha de carne, farinha de vísceras, óleos, destinados para compor as rações para cães e gatos. Quem possui um pet na sua residência, provavelmente na ração que consome tem algum ingrediente da Patense. As grandes marcas das rações de médias e pequenas empresas do Brasil são nossos clientes”, explica.

“Hoje as unidades Patense estão localizadas em Patos de Minas/MG, por isso o nome Patense, em Itabuna/MG; no Rio de Janeiro, que é um mercado novo ainda, mas já consolidado com a farinha de peixe com produção voltada toda para os EUA; Adamantina/SP e agora Votuporanga”.

Indagado sobre o investimento que a empresa está realizando em Votuporanga, Mura disse que fora o que já existe de equipamento deixado pelo Frigorifico, necessários para o fluxo, a empresa irá investir por volta de R$ 1,5 mi.

Inicialmente, conta Mura, esse projeto implantado em Uberaba/MG, onde existe uma estrutura semelhante à do 4 Rios; “Mas graças a Deus, já que sou daqui, não deram certo as tratativas e partimos para Votuporanga. Deu certo porque coincidentemente encontrarmos

uma unidade que atendia a nossa demanda e expectativa. Em todas as unidades da Patense, os complexos são muito bem elaborados e coincidentemente este local que é o 4 Rios, nos proporcionou isso sem demandar uma estrutura física maior. Veio a calhar com a nossa expectativa. O mercado norte-americano é extremamente exigente, não apenas lá, como o brasileiro também, que está num avanço muito grande principalmente nessa cobrança de pratica de fabricação, de segurança alimentar animal. Então acreditamos que esse encontro (Patense/4 Rios) pode ser um casamento duradouro”.

Pedro Antonio Mura Junior confessa que está realizado em trazer a Patense para Votuporanga, já que sua família é toda daqui: “Meu pai também é médico-veterinário e aposentou há 3 anos do Ministério da Agricultura, na Inspeção Federal. Eu fiquei 12 anos fora de Votuporanga, trabalhava em Jales/SP nessa mesma área e agora tive a oportunidade com a Patense de voltar pra casa”, comemora.

Pedro Mura disse que a empresa já está coletando currículos para imediata admissão em seu quadro de colaboradores. “O nosso setor de RH já está cuidando das seleções e uma das primícias básicas da Patense é oferecer oportunidade a todos, com o sem experiência.

É claro que existem em algumas funções especificas que irá demandar algum conhecimento, mas a Patense tem essa política de abrir as portas a profissionais, como recém-formados ou mesmo aqueles que não possuem uma formação curricular. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Essa é a nossa visão e o que importa pra nós hoje é a vontade que todos possam estar participando do time da Patense“, finaliza.

FONTE: Informações | diariodevotuporanga.com.br / Danilo Camargo