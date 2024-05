Empresa de construção civil da região, abre 100 vagas de trabalho

Oportunidades são para Rio Preto, Potirendaba e São Paulo. Setor se destaca no País com mais de 100 mil empregos gerados no primeiro trimestre deste ano

Empresa pioneira no segmento de pré-fabricados em concreto protendido no Brasil, a Protendit está com quase 100 postos de trabalho abertas. São 96 vagas para as três unidades da companhia, duas delas na região (em Rio Preto e Potirendaba), além de São Paulo.

Só na região são 69 oportunidades, para áreas como auxiliar de produção, inspetor de qualidade, comprador, analista de processos, auxiliar administrativo, além de estágio em engenharia civil e administração, entre outras.

“É uma ótima oportunidade para pessoas de diversas áreas que estão buscando recolocação ou mesmo a inserção no mercado de trabalho, em uma empresa sólida e com muitas possibilidades de desenvolvimento. São mais de 90 vagas distribuídas pelas nossas três unidades”, diz Jaqueline Zequini, Gestora de Recursos Humanos da Protendit.

Setor se destaca na geração de empregos

Dados do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) mostram que, no primeiro trimestre deste ano, a construção civil abriu 109.911 novos empregos. No acumulado de 12 meses até março, foram 173.350 empregos gerados.

Já os dados mais recentes apurados pelo Novo Caged, no mês de março, a construção civil foi o quarto setor que mais gerou empregos no País (28.666). Rio Preto, no mesmo período, registrou 814 admissões e 615 desligamentos, saldo de 199 vagas apenas em março. No estado, o saldo é de 7.644 vagas.

Para se inscrever

Para participar do processo na Protendit o candidato deve encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou WhatsApp de cada unidade: São José do Rio Preto – (17) 98206-0013; Potirendaba – (17) 99794-1173; São Paulo – (11) 94611-0914.

Sobre a Protendit

A Protendit nasceu em 1958, na cidade de São Paulo, e, sob o comando do senhor Olegário Pereira da Silva, ganhou escala comercial e tornou-se referência. Já no ano de 1979, com um ambicioso plano de expansão em direção ao interior do estado, foi criada a unidade de São Jose do Rio Preto, e não parou mais de crescer.

Todo empenho tem trazido resultados importantes: a empresa foi finalista por dois anos consecutivos do Prêmio Obra do Ano em Pré-Fabricados de Concreto, pela Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (Abcic), sendo destaque com a Escola Carandá Educação, situada em São Paulo, obra que teve como desafio a complexa logística de transporte e montagem de estruturas na povoada zona sul de São Paulo. Além deste projeto, foram destaques a solução técnica e a velocidade na execução dos novos camarotes no Parque do Peão, em Barretos, que abrigam milhares de pessoas durante a tradicional festa do Peão.