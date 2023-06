Emprego: Votuporanga abre 77 vagas em maio, aponta Caged

A performance manteve o município no ‘azul’, já que em abril havia aberto 100 novas oportunidades de trabalho.

O Brasil registrou, no mês de maio, saldo positivo de 155.270 empregos com carteira assinada. O resultado se explica pela diferença entre os 2.000.202 de admissões e pouco mais de um 1.844.932 de desligamentos. Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira (29.jun).

Segundo os mesmos dados, levantados pelo Diário de Votuporanga, o município registrou a abertura de 77 novas oportunidades, fruto da dinâmica entre 1.017 admissões e 940 desligamentos. O resultado para o período manteve o município no ‘azul’, já que em abril havia registrado a abertura de 100 novos empregos formais.

No quinto mês do ano, o maior desempenho veio, novamente, do setor de Serviços com 38 inserções no mercado de trabalho, a Indústria gerou 24 novas oportunidades e o Comércio outras 23. Por outro lado, a Construção fechou 4 vagas e a Agropecuária outras 4.

Em todo o Brasil

Por região, os dados também são positivos em todo o país, com destaque para 102.749 vagas criadas no Sudeste — região mais populosa do Brasil. No Nordeste foram 14.683; 14.473 no Centro-Oeste; 12.624 no Norte; e 8.870 no Sul.

O Ministério do Trabalho também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.004,57 em maio, o que representa queda real (descontada a inflação) em relação a abril desse ano (R$ 2.022,83).

Na comparação com maio de 2022, aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 1.969,02.