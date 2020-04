Em Votuporanga, voluntários distribuem alimentos aos caminhoneiros

Ação humanitária, sem cunho político ou religioso ocorre em frente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária. Quem puder doar ingredientes e engrossar ainda mais essa louvável iniciativa, favor ligar (17) 99673-5967 / (17) 99139-5906.

Em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, voluntários, liderados pelos votuporanguenses, Laiane Souza, Marinete Souza, Maurício Alberico, Ricardo Pereira, Reginaldo Rocha e Nelson, dentre outros, juntamente com o apoio da Polícia Militar Rodoviária Estadual, em Votuporanga/SP, realizam na unidade operacional da PRE, às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), a entrega de cerca de 45 marmitex aos caminhoneiros que trafegam pela via.

Procurada pelo Votunews, Laiane conta que a iniciativa surgiu por meio de sua mãe, com intento de auxiliar esses profissionais do volante que não deixam o Brasil parar, mesmo em momentos como este, quando o mundo sofre as consequências do covid-19.

Laiane conta: “conhecemos várias pessoas que trabalham nesta área e, minha mãe quis ajudar porque com tantos lugares fechados, estes amigos, procuram lugares para comer. Muitos dos comércios estão muitos fechados e, onde estava aberto, as pessoas abusam do preço. Postos de gasolina, que eles param, cobrando até R$ 10 por um banho; além de que muitos não tem caixa de cozinha no caminhão e, não tem como entrar nas cidades; assim, passam dificuldades nas estradas. Eles trabalham para que não falte mercadorias, alimentos nas cidades e nós precisamos contribuir para que eles não sofram tanto.”

Ações como esta ocorrem por todo o país. O objetivo é dar apoio aos profissionais do volante, que não podem seguir a orientação de não sair de casa e enfrentam nas estradas o drama de não ter como se alimentar e tomar os cuidados necessários para a prevenção da doença.

Ainda de acordo com Laiane, a iniciativa não tem qualquer relação com vertentes políticas ou religiosa, tendo como único norte à solidariedade.

Ao Votunews, Laiane contou que nos primeiros dias de ação, tiveram dificuldades para encontrar um ponto estratégico para atingir os motoristas, sem colocar em risco a integridade do grupo ou mesmo dos trabalhadores; contudo, decidiram levar o projeto ao conhecimento dos policiais rodoviários que prontamente se colocaram à inteira disposição.

Nesta ação, não são somente os caminhoneiros que se beneficiam, pessoas em situação de rua e famílias carentes também já foram auxiliadas pelo grupo.

Laiane conta que os ingredientes são frutos de doações e preparados pelos próprios voluntários, em local vistoriado pela Vigilância Sanitária.

Como participar?

Para aquele que deseja juntar-se ao grupo e participar da campanha, basta procurar ligar nos telefones abaixo:

(17) 99673-5967 – Laiane

(17) 99139-5906 – Marinete

As doações podem ser alimentos em geral: Legumes, Carnes, Feijão, Arroz, enfim, ingredientes que somado podem saciar a fome de quem tanto está precisando, pois quem tem fome, tem pressa.