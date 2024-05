EM VOTUPORANGA: golpistas dos anúncios falsos continuam presos

A justiça de Votuporanga negou pedido de liberdade a M.S., acusado de pertencer a uma organização criminosa de golpes pela internet. Ele foi preso durante operação policial no dia 2 do mês passado, juntamente com outros dois acusados.

Eles são apontados pela Justiça como responsáveis por falsificar ou adulterar anúncios de classificados e enganar as vítimas com preços atrativos. O esquema ficou conhecido também como “Golpe do falso intermediário”. Moradores de Votuporanga e região caíram no golpe.

“… Os criminosos copiam as informações e imagens do anúncio original para criar uma oferta falsa com um preço abaixo do valor de mercado, o que chama a atenção dos compradores em potencial. A todo momento o golpista continua a intermediar a negociação entre o anunciante e o comprador, induzindo esse último a realizar a transferência bancária para conta diversa, ocasionando prejuízos financeiros consideráveis. Até o momento, foram registrados 08 casos apenas no Estado de São Paulo, resultando em um prejuízo estimado de, no mínimo, R$ 133.805,00.

No entanto, o número real de vítimas e o lucro obtido pelo grupo são provavelmente muito maiores, considerando a existência da chamada cifra negra e a falta de acesso aos registros de ocorrências de outros estados…”, diz parte do processo. Os golpistas continuam presos. votutudo