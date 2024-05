Em três meses, região de Rio Preto registra 65 colisões de veículos contra postes

Número de ocorrências subiu 16% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado; reposição do poste pode custar até R$ 14 mil.

A região de Rio Preto registrou 65 colisões de veículos contra postes nos primeiros três meses de 2024. Os dados foram divulgados nesta semana pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), responsável pelo abastecimento de energia na região.

Segundo a concessionária, Rio Preto lidera o ranking, com 28 colisões contra postes no primeiro trimestre. Em seguida aparece Mirassol, com 7 ocorrências e José Bonifácio, com 6.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de acidentes no município de Rio Preto caiu 17,6% — de 34 para 28. Ao somar as ocorrências de cidades da região, no entanto, observa-se um aumento de 16% no número de acidentes, de 56 para 65.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos, a concessionária alerta constantemente a população sobre os riscos de acidentes envolvendo postes de energia. “É importante continuarmos incentivando a discussão, uma vez que os índices seguem elevados. Somente nesses três primeiros meses do ano tivemos um aumento preocupante dos casos na região de Rio Preto”, completou.

Reposição de poste pode custar até R$ 14 mil

Além dos riscos paara o condutor, passageiros e pedestres, as colisões contra postes causam transtornos para a população devido às interrupções de energia.

Segundo a CPFL, nos casos em que é identificado um culpado, este é cobrado pela concessionária pela reposição do poste, atualmente avaliado entre R$ 3 mil e R$ 14 mil. “A diferença considera os equipamentos instalados tanto pela CPFL quanto pelas empresas que ocupam a estrutura. Um poste com iluminação pública simples, por exemplo, tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de energia e equipamentos de telecomunicações”, informa a empresa.

“Mesmo que o impacto da batida não afete de imediato o fornecimento, após o acidente, na maioria das vezes, é necessária a substituição do poste e a reconstrução da rede de distribuição, o que demanda horas de trabalho e pode exigir o desligamento emergencial. Dependendo da gravidade do ocorrido, as equipes da concessionária precisam ainda aguardar a conclusão da perícia policial para iniciar a manutenção”, completa a CPFL.

Número de ocorrências na região em 2024:

São José do Rio Preto – 28

Mirassol – 7

José Bonifácio – 6

Jaci – 3

Palestina – 3

Uchoa – 3

Altair – 2

Guapiaçu – 2

Ariranha – 1

Tanabi – 1

