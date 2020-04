Em SP: Doria prorroga quarentena até dia 10 de maio

A medida terminaria em 22 de abril, nos 645 municípios do estado.

O governador João Doria (PSDB) anunciou a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo por causa da pandemia de coronavírus. A medida terminaria em 22 de abril, mas seguirá até 10 de maio.

Essa já é a segunda prorrogação da quarentena que teve início no dia 24 de março nos 645 municípios do estado.

Os detalhes do período de duração foram divulgados no início da tarde desta sexta-feira (17) durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo.

FONTE: Informações | g1.globo.com