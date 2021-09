Em Rio Preto, vice-governador anuncia R$ 47 milhões para a região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O vice-governador de SP, Rodrigo Garcia, visitou as obras do Hospital da Região Norte Domingo Braile, em Rio Preto (SP) nesta sexta-feira (10).

Na ocasião, Garcia liberou R$ 18 milhões para a conclusão da obra e para a compra de equipamentos. O Hospital está com 95% das obras concluídas, pela estimativa da prefeitura agora faltam pouco mais de R$ 4 milhões para colocar em funcionamento. O Vice-governador ainda liberou outros R$ 47 milhões para a manutenção e melhoria das estradas vicinais da região de Rio Preto. Outros R$ 1.6 milhões foram destinados para a reforma do Centro Regional de Eventos, também em Rio Preto.

No evento esteve presente o Secretário da Agricultura de SP, Itamar Borges, que anunciou que Rio Preto vai sediar no ano que vem a Aquishow, feira nacional de aquicultura, marcada para os disas 24 a 26 de maio de 2022.

Rodrigo Garcia segue agenda outras cidades da região. Ele também entrega vouchers de cestas básicas do programa “Alimento Solidário” e de cartões Bolsa do Povo para o município de Nipoã, no estilo Doria. Garcia ainda visita Neves Paulista.