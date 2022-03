Não apenas a gasolina sofre com as altas. O valor do etanol também fica maior. Isso porque ocorre o efeito substituição, em primeira instância, ou seja, com a gasolina ainda mais cara, o consumidor opta pelo etanol. “O aumento na procura pelo etanol impacta também no preço”, afirma o economista Ary Ramos da Silva Júnior.

Além dessa questão do maior consumo, a gasolina faz parte da composição do etanol na ordem de 27%, o que também impacta no custo. Entra ainda na conta o fato de o etanol ser transportado das usinas para as distribuidoras via rodovia, ou seja, em caminhões abastecidos por óleo diesel, que também vai ficar mais caro.

O especialista explica que o reajuste no preço dos combustíveis chega ao País por conta da variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. “Está uma bagunça muito grande. Ninguém tem informação. Além do alto preço do barril no mercado internacional, o governo deu sinalização que deve mudar a base da matriz tarifária de preços dos combustíveis”.