Em momento raro do Legislativo, pai e filha são homenageados ao mesmo tempo com denominações de ruas em Votuporanga

A 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga de 2024, realizada na última segunda-feira (26/02) foi marcada por um momento raro no cotidiano do Poder Legislativo.

De autoria do vereador Mehde Meidão, os vereadores aprovaram por unanimidade dois projetos de lei que homenagearam justamente por meio de denominações de nomes de ruas de pai e filha, dois ilustres votuporanguenses que deixaram as suas marcas na história do município.

Os projetos de lei Nº 25 e Nº 26/2024 foram colocados juntos à votação pela Mesa Diretora e passam a denominar Rua Beldemar Basi, a atual rua projetada 21, e a Rua Maria Inês Basi, a atual Rua Projetada 15, ambas localizadas no Parque Jardim Residencial Riviera.

Segundo o autor dos projetos de lei, o vereador Mehde Meidão, “o senhor Beldemar e a filha Inês deixaram relevante contribuição para o Município. Entendemos que os nomes desses saudosos munícipes sejam perpetuados com as denominações de vias públicas em nossa cidade, preservando assim as suas memória para as presentes e futuras gerações. Os dois foram grandes pessoas, firmes na fé, deixando seu legado também em suas participações e envolvimento na Congregação Cristã no Brasil, da nossa cidade”.

BELDEMAR BASI

“Beldemar Basi, nasceu no dia 10 de maio de 1931, natural da cidade de Cedral, filho de Bartolo Basi e lgnês Barata. Seu pai vindo da Província de Rovigo na Região de Venedo na ltalia, no ano de 1890 com apenas 7 anos de idade, foi morar na cidade de Ribeirão Preto. Sua mãe lgnes Barata, natural de Pádua também da região de Venedo na ltália, veio para o Brasil em 1888, com apenas 1 ano de idade, foi morar também na cidade de Ribeirão Preto, quando crescidos se conheceram e se casaram vindo ao encontro do enlace no ano de 1904, ele com 22 anos e ela com 17 anos de idade, dessa união conceberam 9 filhos, sendo o Senhor, Beldemar Basi o caçula dos irmãos, nessa trajetória no ano 1954, casou se com Carmen Rodrigues Basi (in memoriam), visto que no ano de 1955 já casado, se alistou para o serviço militar, o qual foi dispensado dos serviços.

Casou-se na Cidade de Nova Granada onde residiu por dois anos, trabalhando como lavrador e nessa jornada de vida os 2 tiveram 11 filhos, sendo eles na ordem de nascimento, Angelina Vera Basi , Maria Inês Basi, João Basi, Damaris Antônia Basi, Osmar Basi, Elza Maria Basi, Josué Aparecido Basi, Marcos Antônio Basi, Vera Lucia Basi, sendo que Paulo e Jonas (in memoriam, bebês) após, vindo residir a Cidade de Tanabi no ano de 1957 e ficando até ano de 1961, mudando-se para a cidade de Cosmorama até no ano de 1964, estabelecendo-se na cidade de Votuporanga, alojando-se como morador votuporanguense por 56 anos.

Projetou-se com afinco nos estudos, passando em um concurso Púbico Estadual, o qual foi seu primeiro e último emprego com registro em carteira, Trabalhando por J7 anos somente nesta instituição, D.E.R. ( Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo, iniciando os trabalhos como Ajudante Geral (Braçal) e nesse momento ajudou a abrir a Rodovia Euclides da Cunha, nessa mesma época laboral braçal, veio concluir o terceiro colegial (hoje ensino médio) com a idade de 41 anos, fez curso de datilografia, que hoje foi substituído por computadores, e anos depois ingressou no Escritório da mesma instituição como escriturário chegando ao cargo máximo.

Aposentou-se do serviço Público Estadual, no ano de 1993, e foi dedicar o seu tempo para servir a Deus na Igreja Congregação Crista no Brasil, e lá, ocupou o cargo de Secretário, Cooperador, entre outros. No dia 17 de janeiro de 2007, veio a ficar viúvo pelo falecimento da sua querida e amada esposa Senhora Carmen Rodrigues Basi (in memoriam), com uma união matrimonial por 53 anos. No dia 14 setembro de 2007, já viúvo, casou-se com a Senhora Floripes do Prado Basi, onde viveram enlace matrimonial por mais 13 anos.

O Senhor Beldemar Basi, veio a falecer no dia 6 de outubro de 2020, deixando bons exemplos, foi um grande pai, sendo que seus filhos hoje, comerciantes que contribuem significativamente para o comercio de nossa cidade deixando um grande Legado para toda a sua família de homem direito, honroso que dava muitos conselhos bons aos 9 filhos, 21 Netos e 17 bisnetos, o que deixou grande saudades a todos aqueles que tiveram o privilégio de seu convívio. Seu último endereço foi na Rua General Osorio, 2601, Vila Marin nesta Cidade”.

MARIA INÊS BASI PEREIRA

“No dia 01 de janeiro de 1958 na cidade de Tanabi nascia Maria Inês Basi Pereira, filha de Carmen Rodrigues Basi e Beldemar Basi. Mudou- para Votuporanga ainda criança, onde casou-se com Raul Sabino Pereira em 1978, gerando dois filhos – Leomar Basi Pereira e Sumaila Basi Pereira Cardoso. Inês, como gostava de ser chamada, sempre trabalhou para ajudar o seu esposo para construírem juntos a sua casa, trabalhando duro para alcançar esse objetivo.

Assim, nessa labuta, por um longo período trabalhou na residência do ex-vereador (in memorian) o Senhor Alcides Pelicer e a Senhora Novelina Pelicer. Trabalhou também, como: lavadeira para o time da Votuporanguense, o qual muitos jogadores admiravam o cuidado que ela dispensava com as roupas que ela asseava com muito carinho e nesse tempo de cuidados, mesmo trabalhando fora, nunca deixou de cuidar da sua casa, esposo e filhos. Aposentou-se com muito mérito como Empregada Doméstica no ano de 2018, com coragem e o trabalho duro derrotando obstáculos trazendo felicidade, algo que realizou com persistência e muita dedicação.

Inês por toda a sua vida frequentou a igreja evangélica CCB – Congregação Cristã no Brasil, sendo uma mulher de fé, mesmo em dias difíceis que se apresentavam, ela sempre tinha perseverança para vencê-los, mesmo com a sua saúde debilitada mostrava ânimo, disposição, um sorriso no rosto, por onde frequentava e todos a estimavam muito. No dia 19 de novembro de 2023, veio a falecer, deixando muita saudade aos familiares e amigos, e por toda a irmandade e comunidade que faziam parte de sua história de vida, sempre admirada e honrada por sua dedicação e afinco com a obra de Deus deixando assim, o seu legado nessa terra findando sua missão”.