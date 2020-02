Em hospital, mulher procura Asa Branca para reconhecimento de paternidade da filha

Locutor está internado em hospital de São Paulo por conta de complicações em um câncer na mandíbula.

Uma mulher esteve na sexta-feira (31) no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo para pedir o recolhimento de amostras de Asa Branca para reconhecimento da paternidade de sua filha, de 16 anos. Casada com o locutor, Sandra dos Santos disse para Quem que o marido, que está com câncer na mandíbula, não tem condições físicas de atender o pedido da mulher.

“Essa moça nos procurou a primeira vez em 2014. De lá para cá, tentei falar com ela várias vezes para que o exame de DNA fosse feito, mas ela sempre dava alguma desculpa. Ela me procurou agora por telefone, querendo recolher material pro exame, mas eu disse que não era a hora. Ela continuou insistindo com o hospital, que disse que só libera isso com ordem judicial. Daí ontem ela veio aqui no Icesp fazer escândalo. Ele ficou super nervoso e tentou levantar da cama”, conta.

Sandra explica que o marido está muito debilitado. Asa tem se alimentado por sonda desde o rompimento de tumores.

“Ele nem abre a boca. A boca dele está em carne viva, cheia de feridas, ele não aguenta de dor. A saliva dele é artificial. As veias dele estão todas secas. Não consegue achar veia de jeito nenhum. Ele tem tomado medicamentos por acessos na perna, subcutâneos. Como fazer DNA assim? Mas ela não entendeu e me acusou de estar fazendo isso por não querer dividir a herança. Que herança? A única coisa que vai sobrar dele são dívidas. Eu não quero que faz o DNA agora porque não quero que maltratem ele neste momento”, explica.

Asa Branca, que além de câncer, é HVI positivo e tem a doença do pombo, tem cinco filhos. Ele perdeu sua fortuna em drogas, sexo e vida de luxo no passado. Atualmente mora em um apartamento alugado em um bairro simples, na zona norte de São Paulo.

INTERNAÇÃO

Asa Branca está internado desde o sábado (25) e na sexta (30) passou a ter visitas liberadas por 24 horas.

“Os médicos liberaram visita por 24 horas. Ele já está sendo sedado. Segundo os médicos, ele não volta pra casa, não”, disse a mulher de Asa Branca.

“A sedação é por conta da dor, que a gente não consegue controlar mais com medicamentos. Ele está com falta de ar por 24 horas. Está com 15 litros de oxigênio e mesmo assim a saturação dele está baixa”, ainda explicou ela, que abriu o jogo sobre a gravidade do estado de saúde do marido.

“Os médicos não deram mais esperança. Não tem mais o que fazer. Segundo a médica que falou comigo agora, é irreversível o quadro dele. Não tem mais como sair com vida do hospital. Perto do Natal deram um mês de vida pra ele, né, e já passamos. Eu nunca vi tanto sofrimento. Hoje, principalmente, estou com meu coração dilacerado de tanto ver a angústia dele, de dor, de falta de ar. Estou arrebentada”, desabafou Sandra.

