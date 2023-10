Em encontro com lideranças políticas de Votuporanga e região, deputado federal Fausto Pinato anuncia R$ 2 milhões para Santa Casa de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Santa Casa de Votuporanga é referência para a região Noroeste paulista, com assistência de qualidade e humanizada. Cientes dessa importância, 18 municípios da microrregião se uniram em prol do Hospital votuporanguense.

Eles formalizaram pedidos de emendas parlamentares destinadas ao deputado federal Fausto Pinato, que foram entregues nesta sexta-feira (27/10).

O apoio político incondicional de Fausto de Pinato reforça o trabalho realizado na Santa Casa em benefício de todos que necessitam de atendimento, deputado é parceiro de longa data do hospital filantrópico de Votuporanga.

O encontro das lideranças políticas de Votuporanga e região ocorreu no salão social do Clube dos 40 e foi caracterizado por negociações políticas e anúncios de recursos financeiros para a Santa Casa e municípios da área.

O evento foi coordenado por Valmir Dornelas, empresário votuporanguense e liderança local e regional do Partido Progressistas (PP), e teve a presença de líderes políticos, empresários e comunidade em geral.

Entre os presentes estavam o prefeito Jorge Seba, o ex-prefeito Júnior Marão, o vice-prefeito Cabo Valter (representando o deputado estadual Carlão Pignatari), os vereadores Daniel David (presidente da Câmara Municipal), Osmair Ferrari, Chandelly Protetor, Jezebel Silva, Carlim Despachante, Serginho da Farmácia, Professor Djalma Nogueira, o provedor da Santa Casa Amaro Roderi, o vice-provedor Carlinhos Marão e os diretores Luiz Fernando Góes Liévana e Valmir Dornelas.

Durante seu discurso, o ex-prefeito Júnior Marão agradeceu o trabalho do deputado Fausto Pinato em favor da Santa Casa de Votuporanga. Já o Cabo Valter, representando Carlão Pignatari, afirmou que os prefeitos da região estão enfrentando dificuldades e necessitam muito da assistência do parlamentar.

O prefeito Jorge Seba fez um discurso emocionante, ressaltando que o deputado é o representante da região noroeste no Congresso e expressou gratidão pelo apoio recebido. O tema central do encontro foi o anúncio feito pelo deputado, no qual ele assegurou uma emenda de R$ 2 milhões para a Santa Casa de Votuporanga.

O parlamentar demonstrou respeito pelos profissionais que lutam pela vida na instituição e elogiou o trabalho realizado por ela. Pinato garantiu que continuará trabalhando pela região noroeste e pelos municípios, considerando-se um deputado municipalista.

Ele reconhece os desafios enfrentados pelas cidades e destacou o comprometimento de Jorge Seba com Votuporanga. Antes do encontro político, o deputado realizou uma visita oficial às instalações da Santa Casa de Votuporanga.