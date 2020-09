Em dia de liberação parcial de resultados, Votuporanga registra mais 15 casos positivos para Covid-19

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo a Secretaria da Saúde, um dos dois óbitos investigados para Coronavírus foi descartado neste sábado, município ainda aguarda o outro. Resultados das amostras enviadas para um laboratório em São José do Rio Preto/SP não foram liberados até o fechamento deste boletim.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados neste sábado (26), 15 novos casos de Coronavírus (Covid-19) no Município, totalizando 4.426 casos.

A Secretaria descarta um óbito que estava em investigação e aguarda o resultado do outro óbito suspeito para Covid-19 registrado na última segunda-feira (21).

Até o momento, Votuporanga contabiliza 85 óbitos confirmados para Covid.

Informamos que não foram liberados os resultados das amostras de COVID-19, de um dos laboratórios de São José do Rio Preto, habilitado pela Secretaria de Estado, até o momento do fechamento das informações para realização do Boletim Epidemiológico Municipal.