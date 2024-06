Em briga de família, homem joga veículo contra portão e fere duas crianças

Ao todo, cinco pessoas precisaram de atendimento médico

Uma briga familiar ocorrida em Rio Preto, resultou em ferimentos em cinco pessoas, entre elas duas crianças de 3 e 4 anos de idade.

O caso aconteceu no bairro Bela Vista, em Rio Preto. De acordo com a Polícia Militar, uma dona de casa de 39 anos relatou que estava reunida com a família quando houve uma discussão e o filho dela, de 22 anos, agrediu o padrasto e a irmã de 23.

Em seguida, ele entrou em um Pálio e acelerou o carro contra o portão. Com o impacto, o

portão caiu sobre a mãe dele e os dois sobrinhos.

A mulher e o companheiro foram socorridos na Santa Casa. Já a filha mais velha e os dois

netos buscaram atendimento médico na UPA Norte.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O autor do crime não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal e lesão corporal na direção de veículo. Joseane Teixeira – diarioweb.com.br