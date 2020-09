Fifa e Conmebol optaram pela manutenção em outubro do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi tomada após uma reunião virtual das duas entidades nesta terça-feira. Os dirigentes chegaram a essa conclusão mesmo com as incertezas sobre as condições sanitárias e logísticas para as viagens de jogadores que atuam na Europa e em outros continentes.