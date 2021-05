ELEKTRO REFORÇA CUIDADOS PARA MANTER AS RESIDÊNCIAS AQUECIDAS COM SEGURANÇA

A massa de ar frio, que se aproxima do estado de São Paulo, irá derrubar ainda mais as temperaturas nos próximos dia. Em algumas regiões do estado, principalmente, nas áreas serranas, a queda nos termômetros será brusca. Preocupada com a segurança de seus clientes, a Elektro alerta para os cuidados com os aparelhos utilizados para amenizar o frio. Um exemplo, é o chuveiro elétrico. Para garantir um banho quentinho, atenção a mudança da chave do verão para o inverno. Essa alteração não pode ser feita durante o banho e sim com o chuveiro desligado. O correto é desligar o disjuntor e só depois ajustar a temperatura do aparelho.

Outro ponto de atenção é ao uso de aquecedores. Muitas vezes portáteis, eles esquentam o ambiente trazendo a sensação de conforto, mas podem provocar incêndios. Isso porque, o seu uso gera um alto consumo de energia elétrica. E, se a casa não tiver uma instalação capaz de suportar essa potência pode aumentar o risco de um curto-circuito.

Para que não ocorram acidentes, evite posicionar o aquecedor atrás de cortinas e em lugares molhados. O Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Elektro, Guilherme Mafra, explica que alguns hábitos incorretos podem causar danos graves, como o superaquecimento dos fios, choques e até mesmo incêndios. “Evite a utilização do aquecedor ligado com benjamins ou ‘T’ junto com outros aparelhos elétricos, e nunca seque roupas ou calçados sobre o aquecedor”, recomenda .

Correntes de ar resfriam o ambiente e obrigam o aparelho a intensificar a ação, gastando energia desnecessariamente. Coloque o aquecedor próximo das paredes mais frias para uniformizar o aquecimento, mantendo o ambiente apenas com a pequena entrada e saída de ar, necessárias para manter o conforto do local. Desta forma, o aparelho é utilizado de forma eficiente, com o máximo de benefício e bem estar.