ELEKTRO REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO RECADASTRAMENTO DE CLIENTES QUE DEPENDEM DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA SOBREVIVER

Preocupada com a saúde de seus clientes, diante da pandemia do Covid-19, a Elektro reforça a importância do recadastramento de pessoas dependentes de home care. Os clientes devem comprovar a necessidade à concessionária de energia elétrica. Da mesma forma que hospitais e unidades de saúde, os clientes que utilizam aparelhos médicos ligados na energia elétrica têm prioridade no atendimento das equipes de prontidão da Elektro.

Quando, por exemplo, ocorre a interrupção no fornecimento de energia, as residências que possuem clientes que dependem desses equipamentos têm o restabelecimento da energia priorizado. Além disso, quando for necessário realizar um desligamento programado para manutenção ou melhoria da rede, clientes nessa situação receberão um aviso personalizado por carta ou e-mail, com antecedência mínima de cinco dias úteis, informando a data e hora de interrupção.

Mas para ter direito a esse atendimento diferenciado, é importante que o cliente informe sobre a condição especial e faça o cadastro da unidade consumidora em uma categoria especial. A Elektro reforça a possibilidade de inscrição, pelo e-mail da empresa: atendimento@elektro.com.br .

Documentos necessários para o cadastro:

RG e CPF do titular da conta contrato;

RG e CPF do beneficiário, quando for o caso;

Atestado subscrito por profissional médico, constando obrigatoriamente: número do CID, número do CRM e prazo de utilização dos equipamentos.

Termo de compromisso assinado pelo consumidor ou por seu representante

Observação: na inexistência do RG, o cliente poderá apresentar outro documento de identificação oficial com foto.

Quem tem direito ao cadastro?

Os clientes que utilizam/dependem de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e que necessitam do fornecimento de energia elétrica para o seu pleno funcionamento.

Qual o prazo para a efetivação do cadastro?

A partir da entrega feita pelo cliente de toda a documentação solicitada, a concessionária avaliará o pedido e retornará com um posicionamento, em até 15 dias.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).