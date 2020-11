ELEKTRO PROMOVE “BEST FRIDAY” E OFERECE DESCONTOS PROGRESSIVOS

Na esteira dos descontos oferecidos pela Black Friday em diversos setores da economia, a Elektro decidiu criar uma campanha de negociação diferenciada. Na edição deste ano, a concessionária irá disponibilizar condições especiais para clientes interessados na quitação de débitos. A ação batizada de Best Friday acontece entre os dias 24 e 28 de novembro e é resultado de uma parceria com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito.

Os clientes têm a oportunidade de receber descontos progressivos na taxa de juros ao parcelar a dívida no cartão de crédito. O desconto na taxa aplicada pode chegar a 30%, dependendo do número de parcelas. Ou seja, à medida que o número de prestações aumenta, maior será o desconto. Os débitos podem ser negociados em até 12 vezes.

A plataforma de negociação aceita as seguintes bandeiras: Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. Além disso, os pagamentos efetuados no débito ou em apenas uma vez não possuem juros.

Para aproveitar a promoção, basta seguir os seguintes passos:

No site da distribuidora (www.elektro.com.br Elektro – Distribuidora de Energia Elektro Distribuidora de Energia – Tenha acesso aos nossos serviços de forma rápida e prática. Segunda Via, Débito Automático e muito mais. www.elektro.com.br ) clique em Locais de pagamento, depois na aba Pagamento com cartão de crédito;

Com essa ação o cliente será direcionado a agência virtual para ter acesso aos serviços;

Na agência virtual clicar na opção Débitos, em seguida Seleciona as faturas em aberto, Pagar conta, Pagar com cartão de crédito;

O cliente deverá inserir os dados do cartão, selecionar a quantidade de parcelas e confirmar o pagamento.

· O desconto também estará disponível nos totens de autoatendimento.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).