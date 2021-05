ELEKTRO OFERECE PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EM ATÉ 24 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO

Desde o início da pandemia, muitas famílias em todo o País têm encontrado dificuldade para equilibrar as finanças. Para ajudar os clientes a adequarem o orçamento doméstico à capacidade de pagamento da conta de energia, a Elektro passa a oferecer, a partir desta segunda-feira (03), a opção de parcelar a fatura em até 24 vezes no cartão de crédito. A modalidade permite, ainda, a quitação dos débitos em uma única vez, à vista, sem juros. O pagamento pode ser efetuado por meio do site da empresa em parceria com a Flexpag, assegurando mais comodidade aos consumidores.

Os clientes da Elektro já tinham a oportunidade de dividir a conta em até 12 vezes nos cartões das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. A ampliação no número de parcelas é mais uma facilidade oferecida pela empresa, diante do atual cenário provocado pela crise sanitária do coronavírus. Lembrando que, no parcelamento, os clientes precisam arcar também com os juros do próprio cartão.

Para aderir ao parcelamento, a Elektro orienta o seguinte passo a passo:

• No site da Elektro, acesse a agência virtual (https://agencia.elektro.com.br)

• O cliente deverá selecionar a opção Débitos em seguida as contas que deseja pagar. Selecionar a opção Pagar Conta em seguida Pagar com cartão de crédito. Ao inserir os dados do cartão de crédito, selecionar a quantidade de parcelas desejadas e clicar em ‘Pagar com cartão’;

• Ao selecionar a quantidade de parcelas, é possível visualizar o valor das parcelas e o total com a inclusão da taxa de juros do cartão.

Para facilitar o recebimento e pagamento das contas e contribuir para a saúde de todos, a empresa orienta seus clientes a cadastrarem para receber a conta por e-mail ou whatsapp

(19 2122.1696), e atualizarem os dados (principalmente e-mail e telefone celular), por meio dos canais online www.elektro.com.br ou do aplicativo no smartphone ou tablet.

Adicionalmente, para trazer facilidade e agilidade, a Elektro também disponibiliza aos clientes diversos canais de pagamento, tais como internet banking e, débito automático e PIX nas faturas digitais. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelos demais canais de relacionamento da Elektro.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).