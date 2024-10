Eleições Municipais 2024: moradores das áreas urbana e rural contarão com transporte gratuito no dia 6 de outubro

Horário do Transporte Coletivo Urbano seguirá funcionamento feito nos dias úteis; mais de 20 veículos da Prefeitura darão apoio à Justiça Eleitoral juntamente com a Polícia Militar

Com a realização das Eleições Municipais 2024, no próximo domingo (6/10), para que todos eleitores possam exercer seu direito à cidadania, atendendo pedido da Justiça Eleitoral, a população contará com serviço gratuito de transporte coletivo nas áreas urbana e rural.

Neste dia, os ônibus do Transporte Coletivo Urbano da empresa que opera na cidade circularão, em caráter especial, com nove linhas obedecendo aos mesmos horários e itinerários de dia útil. Já na zona rural, serão três ônibus da Secretaria da Educação da Prefeitura atuando em cinco linhas. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Eletrônico da última segunda-feira (30/9), no site da Prefeitura de Votuporanga https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTU0MTU1

Linhas urbanas

As nove linhas urbanas que farão o transporte em Votuporanga, com intervalos a cada uma hora e meia são: Linha 1 – Jardim Belo Horizonte (início às 5h30); Linha 2 – Eldorado (início às 6h15); Linha 3 – Colinas (início às 6h15); Linha 4 – Noroeste/Paineiras (início às 5h40); Linha 5 – Assary (início às 6h20); Linha 6 – Pozzobon (início às 5h40); Linha 7 – Parque Santa Amélia (início às 5h40); Linha 8 – Estação (início 6h15); e Linha 9 – Simonsen (início às 6h30, depois às 14h e finalizando às 17h).

Linhas rurais

Os moradores que residem na zona rural de Votuporanga contarão com três ônibus da Secretaria da Educação que farão o itinerário dividido em cinco linhas e todos com saída e retorno na Praça da Matriz às 8h, 10h, 13h e 15h.

As linhas são: Linha 1 – Matriz, Aeroporto, Comunidade Nova Vida, Vila Carvalho, Fazenda Abê e Ponte do Rio São José; Linha 2 – Matriz, Cruzeiro e Ponte do Rio São José; Linha 3 – Matriz, Fazenda Mastrocola e Fazenda Gavioli; Linha 4 – Matriz e Simonsen pela Estrada Municipal; e Linha 5 – Matriz, Vila Carvalho, Bairro Cerâmica até à Ponte do Rio São José.

De acordo com a lei nº 6.091/74, o transporte gratuito aos eleitores da Zona Rural em dia de eleição é competência conjunta da Justiça Eleitoral e da Administração Pública Municipal. O objetivo é possibilitar aos eleitores que moram em locais mais distantes ou os que não possuam meio de transporte para possam realizar o direito do voto normalmente. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.

Interdições de vias

Para garantir o bom andamento das eleições, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança já definiu o esquema no tráfego de veículos das principais vias neste período. Os agentes de trânsito estarão mobilizados neste final de semana para dar apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral.

No sábado (5/10), a partir das 7h, haverá interdições de trechos de ruas próximas aos Cartório Eleitoral. A Rua São Paulo, entre as Ruas Alagoas e Mato Grosso permanecerá interditada nos dois sentidos da via, isso porque neste horário será realizado o transporte e distribuição das urnas eletrônicas entre o Cartório Eleitoral até os locais de votação, além da interdição da Rua Piauí até à Rua Bahia. As ruas só serão liberadas após o término do transporte de todas as urnas.

Já no domingo (6/10), dia das eleições, os mesmos trechos do dia anterior serão interditados novamente a partir das 16h, uma hora antes do fim do horário de votação. A ação de impedimento da via será mantida até o fim da apuração dos votos no município.

Ao todo, mais de vinte veículos da Prefeitura estarão sendo deslocados para o suporte ao trabalho da Justiça Eleitoral durante o período das eleições, como já vem ocorrendo desde agosto, além da escolta da Polícia Militar. Este esquema de apoio nos arredores do Cartório foi oficiado pela Justiça Eleitoral junto à Administração municipal.

Acesse o site https://www.votuporanga.sp.gov.br/transporte-publico-de-eleitores e consulte as linhas e horários do transporte público das áreas urbana e rural que estarão em operação no dia 6 de outubro, próximo domingo.