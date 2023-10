Eleições Conselho Tutelar: mais de 5,2 mil eleitores foram às urnas em Votuporanga

Osmair Francisco (Dica), Cristiana Pereira, Rosa Helena (Professora), Anny Zirondi e Renata Garcia (Tia Rê) foram eleitos titulares

Outubro começou com eleições do Conselho Tutelar em todo o País. Em Votuporanga, 5.295 eleitores compareceram ao CEM “Prof. Faustino Pedroso” para escolher seu candidato. Entre os eleitos: Osmair Francisco (Dica), com 706 votos; seguido de Cristiana Pereira, com 676; Rosa Helena (Professora), com 571; Anny Zirondi, com 462; e Renata Garcia (Tia Rê), com 449.

Como suplentes ficaram: Aline Procópio, com 432 votos; Neusa Carvalho (Tikô), com 408; Celma Fraga (Psicanalista), com 380; Jaqueline de Campos, com 369; e Pra. Maria José, com 270. Os demais candidatos votados foram: Sargento Carrilho (268 votos); Cintia Oliveira (209); Cleber Dias (74). Outras 21 pessoas votaram em branco ou anularam voto.

Os candidatos eleitos passarão por treinamento em novembro. O mandato inicia a partir de 10 de janeiro de 2024 e segue até 9 de janeiro de 2028, com salário de R$ 3.526,61.

Atribuições do Conselho Tutelar

Dentre suas atribuições, os principais objetivos do Conselho Tutelar são zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, além de aplicar medidas protetivas às crianças e adolescentes, bem como medidas aos pais ou responsáveis.

O expediente do conselheiro tutelar é das 7h30 às 17h de segunda a sexta-feira, totalizando jornada semanal de 40 horas. Porém, fora do expediente normal, bem como aos sábados, domingos e feriados, os membros do Conselho se organizam através de plantão para que possam atender ao público, em qualquer horário, em casos de ameaça aos direitos da criança e do adolescente.

O Conselho Tutelar está localizado na rua Tietê, nº 3.059 (Santa Eliza) e os telefones são (17) 3422-2288 e 3422-4468, além do contato do plantão através do número (17) 98134-5442.