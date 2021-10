“Ele foi irresponsável e vai ser punido”, diz Carlão Pignatari sobre declaração de deputado

Frederico d’Avila será julgado pelo Conselho de Ética da Casa após xingar bispos da CNBB e o papa Francisco

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), disse, em entrevista ao SBT Interior, que o deputado bolsonarista Frederico d’Avila foi irresponsável e inconsequente ao chamar os bispos da CNBB (Co​​nferência Nacional dos Bispos do Brasil) e o Papa Francisco de “safados, vagabundos e pedófilos” na tribuna.

“A tribuna da assembleia não é para se fazer isso. Ele errou, vai ser punido dentro dos regimentos da Casa, já existe representação contra ele no Conselho de Ética, que terão penalidade decidida pelos deputados. Ele errou, foi irresponsável e inconsequente de fazer afirmações denegrindo a imagem do papa Francisco, do bispo de Aparecida ou da CNBB, que há muitos anos luta pela liberdade religiosa”, disse Carlão.

Carlão também falou sobre a polêmica envolvendo o deputado Fernando Cury, denunciado por importunação sexual na Alesp após ter sido acusado de importunação sexual ao passar a mão no seio da deputada Isa Penna (PSOL) no plenário da Casa​. Cury foi afastado do cargo por seis meses.

“Foi um erro enorme, que nunca havia acontecido e que eu espero que não aconteça. Ele não foi cassado porque não houve nenhuma representação no Conselho de Ética, nem pelo PSOL, pedindo a cassação”.

​O presidente da Alesp ainda deu declarações sobre a CPI da Prevent Sênior, ​orçamento do estado para 2022 e demandas necessárias para a região.