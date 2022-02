Cerca de 20 novos profissionais foram aprovados nos mais conceituados centros de saúde espalhados pelo País; inscrições para o próximo Vestibular começam em breve

O ano começou com boas notícias para cerca de 20 egressos do curso de Medicina da UNIFEV. Todos foram aprovados, nas primeiras colocações, em Residência Médica nos mais conceituados centros de saúde espalhados pelo País. Vale ressaltar que, o número de aprovados deve aumentar, pois alguns resultados ainda sairão nos próximos dias.

Os ex-alunos estão distribuídos por diversas cidades, entre elas Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Passos (MG), Curitiba (PR), além de diversos municípios do Estado de São Paulo, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Jundiaí, Presidente Prudente e Votuporanga.

A médica Louise do Livramento Mello, de 27 anos, foi aprovada em primeiro lugar em Anestesiologia no Hospital Regional de Presidente Prudente e, também, em segundo lugar no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, onde já se matriculou.

“O método usado pelo curso de Medicina para os estudos é maravilhoso, completamente diferente, inovador e extremamente bom para o nosso aprendizado. Nós aprendemos tudo na faculdade, nada ficou para depois, pois é um ensino completo e enriquecedor”, afirmou.

Louise, que foi interna na Santa Casa de Votuporanga, ressalta que o vínculo criado entre alunos e professores durante todos os anos de estudos também foi primordial para a sua formação. “Todo mundo que se forma aqui consegue exercer o seu trabalho com maestria e, a maioria, já sai empregada. Isso acontece porque nós nos formamos para o mercado competitivo de trabalho. É claro que ainda vamos aprender muito mais daqui para frente, mas a base de ensino da UNIFEV é forte, sólida e completa”, destacou.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Me. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, o curso de Medicina tem preparado seus estudantes para chegarem ao mercado de trabalho prontos para superarem desafios. “Este grande acesso, dos egressos do curso de Medicina da UNIFEV, às residências em instituições renomadas, é uma vitória a ser comemorada por todos. Vitória dos pais, por verem seus esforços recompensados, dos docentes, por sentirem que estão no caminho certo, da Instituição por manter um curso que está dando resultados positivos e, principalmente dos alunos, por colherem os frutos dos anos de dedicação, das noites insones, da ansiedade pré-avaliação e das muitas renúncias”, disse.

E ela completa, “vocês fizeram bonito, elevaram o nome da UNIFEV e nos encheram de orgulho. Parabéns egressos do curso de Medicina, vocês são o futuro e provavelmente a quem, com tranquilidade, entregaremos nossas vidas amanhã”, conclui Elizabete.

Processo Seletivo

O Vestibular de Medicina da UNIFEV está previsto para abrir suas inscrições em breve.