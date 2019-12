Egresso do curso de Direito da UNIFEV passa em concurso para juiz substituto

Processo seletivo é um dos mais concorridos do País; nesta edição, apenas 86 candidatos foram aprovados

Wendel Alves Branco, de 29 anos, egresso do curso de Direito da UNIFEV passou, depois de seis anos de dedicação, no 188° Concurso para Magistratura do Estado de São Paulo, para o cargo de juiz de direito substituto. Atualmente, o processo seletivo, realizado pela Fundação Vunesp, é um dos mais concorridos do País. Só na 1ª fase foram registrados mais de 20 mil inscritos.

Em sua trajetória, Branco se formou pelo Centro Universitário de Votuporanga em 2013. Em 2015, conquistou o cargo de Analista do Ministério Público. Durante os quatro anos seguintes, manteve sua rotina de estudos e, recentemente, recebeu a notícia da sua aprovação como magistrado.

O concurso contou com cinco etapas classificatórias: prova objetiva seletiva, provas escritas, inscrição definitiva (antecedentes criminais, investigação social, exames de sanidade física e mental e avaliação psicológica), prova oral e avaliação de títulos.

Para Wendel, agora é a hora de comemorar e agradecer ao incentivo recebido pelos familiares, amigos, docentes da UNIFEV e promotores da Promotoria de Justiça de Votuporanga, local onde atuou. “Estou muito realizado e grato ao apoio que recebi. Sem dúvidas, o resultado é consequência de muita dedicação e das escolhas que fiz para conquistá-lo. Para mim sempre foi um grande sonho ingressar na carreira de juiz”, declarou.

Ainda de acordo com o ex-aluno, a posse e a nomeação para o cargo serão realizadas no início de 2020, em cerimônia promovida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.