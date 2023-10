Egresso de sucesso: publicitário realiza sonho de fotografar grandes nomes da música nacional

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Formado em 2017, Caio Rodrigues fala sobre sua jornada de paixão e dedicação ao mundo da fotografia musical

O mundo da música é conhecido por seus talentosos artistas e suas emocionantes apresentações ao vivo. Para muitos fãs e profissionais, estar nos bastidores desses shows é um sonho que poucos têm a chance de realizar. No entanto, para o publicitário formado pela Unifev em 2017 Caio Rodrigues, de 27 anos, esse sonho se tornou realidade, à medida que ele mergulhou de cabeça no universo da fotografia musical e capturou imagens impressionantes de alguns dos maiores nomes da música nacional.

Desde que era criança, Caio sempre teve uma paixão pela música e pela fotografia. No entanto, sua carreira começou no mundo da publicidade, ainda enquanto cursava a graduação da Unifev, por meio de estágios e diversas oportunidades de trabalho. “A minha verdadeira paixão é fotografar e filmar, em especial, capturar a energia e a emoção das apresentações ao vivo, gravando momentos que marcam a vida das pessoas”, disse.

A jornada do egresso para se tornar um fotógrafo de shows não foi fácil. Ele investiu tempo e esforço em aprender as nuances da fotografia de shows, frequentou cursos e workshops e construiu um portfólio impressionante. “Eu já fotografei grandes bandas como Skank, Capital Inicial, Frejat, Pitty, CPM22, Fresno e NX Zero, entre outros. Artistas impressionantes que arrastam multidões emocionadas por onde vão”, destacou.

“Eu sempre gostei muito dessa parte de audiovisual e, dentro da Unifev, tive a oportunidade de estar mais perto da área, o que fez com que essa chama não se apagasse dentro de mim, ao contrário, ela só cresceu e me fiz sair em busca do que eu acreditava”, refletiu.

Ao longo dos últimos anos, Caio teve a chance de fotografar alguns dos maiores nomes da música sertaneja, incluindo a dupla Bruninho e Davi, o cantor Leonardo e a dupla Bruno e Marrone. Suas imagens capturaram momentos memoráveis, desde a emoção no rosto dos artistas até a energia contagiante da plateia.

Hoje, ele é reconhecido como um dos principais fotógrafos de shows sertanejos do país. Ele equilibra sua carreira na publicidade com seu trabalho na fotografia musical, e suas fotos continuam a encantar fãs e profissionais da indústria. “Realizar meu sonho de fotografar grandes nomes da nossa música, e agora especificamente de um gênero tão popular que é o sertanejo, tem sido uma jornada incrível”, completou. “Tenho muita gratidão pela Unifev, que me capacitou de muitas formas para o mercado de trabalho, e por todas as oportunidades que tive para hoje poder compartilhar a magia da música através das minhas lentes”, finalizou.

A história do egresso é um testemunho de como a paixão, a dedicação e a persistência podem levar alguém a realizar seus sonhos, mesmo quando o caminho parece desafiador. Sua jornada inspira outros a seguir seus corações e buscar suas paixões, independentemente de onde estejam em suas carreiras. E, através de suas fotos, ele continua a eternizar os momentos inesquecíveis do mundo musical.

A Unifev tem orgulho de contar com ex-alunos como Caio Rodrigues. “Enxergamos seu sucesso como um reflexo do compromisso contínuo em oferecer uma educação de qualidade que prepare os estudantes para os desafios do mundo real”, pontuou o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.